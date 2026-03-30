Soirée Karaoké La Zythosphère Oloron-Sainte-Marie

Soirée Karaoké 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie 2026-04-18

Soirée Karaoké La Zythosphère Oloron-Sainte-Marie samedi 18 avril 2026.

Soirée Karaoké

La Zythosphère 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

La Zythosphère vous invite à leur soirée karaoké.
Venez nombreux !   .

La Zythosphère 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 41 97 24  contact@lazythosphere.fr

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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