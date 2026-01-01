Soirée Karaoké on assume tout ! L’Aire d’Arles Arles

Soirée Karaoké on assume tout !

Samedi 31 janvier 2026 de 19h30 à 0h. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Venez passer un moment et manger. Dans les deux cas, la soirée se conclura probablement par des chants tous ensemble.

– À partir de 19h30 Blind test pendant le repas

Tapas & Paëlla

Rien à gagner sauf le droit de s’amuser et faire connaissance avec vos voisins



– À partir de 21h KARAOKÉ à l’étage

Des tubes, des classiques, des plaisirs coupables et des performances que personne n’avait demandées. .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

English :

Come and spend some time and eat. In both cases, the evening will probably end with everyone singing together.

