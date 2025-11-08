Soirée karaoké rue du 19 mars 1962 Oradour-sur-Glane

Les Chœurs de la Glane d’Oradour-sur-Glane vous donnent rendez-vous pour une soirée festive placée sous le signe de la bonne humeur et du partage ! Prêt à faire le show ? Montez sur scène, laissez-vous porter par l’ambiance et interprétez vos chansons préférées sous les applaudissements du public. Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur d’un soir, l’essentiel est de s’amuser ! Pour prolonger le plaisir, profitez d’une petite restauration et d’une buvette sur place, et réservez votre plateau pour une pause gourmande conviviale. Une soirée pleine de rires, de musique et d’émotions à ne pas manquer ! .

rue du 19 mars 1962 Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 19 56

