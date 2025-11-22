Soirée karaoké Paëlla Riotord
Soirée karaoké Paëlla Riotord samedi 22 novembre 2025.
Soirée karaoké Paëlla
salle des fêtes Riotord Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-22
dès 19h soirée organisée par le Comité des Fêtes. Paella 15€ sur réservation chez les commerçants Riotordois ou au 06 41 58 47 64 . Soirée Karaoké et dansante
salle des fêtes Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
from 7pm, organized by the Comité des Fêtes. Paella 15? to be booked at Riotord shopkeepers or by calling 06 41 58 47 64. Karaoke and dance evening
German :
ab 19 Uhr wird der Abend vom Festkomitee organisiert. Paella 15? mit Reservierung bei den Händlern von Riotordois oder unter 06 41 58 47 64. Karaoke- und Tanzabend
Italiano :
dalle 19.00, serata organizzata dal Comité des Fêtes. Paella 15? su prenotazione nei negozi di Riotord o allo 06 41 58 47 64. Serata di ballo e karaoke
Espanol :
a partir de las 19.00 h, velada organizada por el Comité des Fêtes. Paella 15? previa reserva en las tiendas de Riotord o 06 41 58 47 64. Noche de karaoke y baile
L’événement Soirée karaoké Paëlla Riotord a été mis à jour le 2025-10-20 par Haut Pays du Velay Tourisme