Soirée karaoké Paëlla Riotord

salle des fêtes Riotord Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

dès 19h soirée organisée par le Comité des Fêtes. Paella 15€ sur réservation chez les commerçants Riotordois ou au 06 41 58 47 64 . Soirée Karaoké et dansante

salle des fêtes Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

from 7pm, organized by the Comité des Fêtes. Paella 15? to be booked at Riotord shopkeepers or by calling 06 41 58 47 64. Karaoke and dance evening

German :

ab 19 Uhr wird der Abend vom Festkomitee organisiert. Paella 15? mit Reservierung bei den Händlern von Riotordois oder unter 06 41 58 47 64. Karaoke- und Tanzabend

Italiano :

dalle 19.00, serata organizzata dal Comité des Fêtes. Paella 15? su prenotazione nei negozi di Riotord o allo 06 41 58 47 64. Serata di ballo e karaoke

Espanol :

a partir de las 19.00 h, velada organizada por el Comité des Fêtes. Paella 15? previa reserva en las tiendas de Riotord o 06 41 58 47 64. Noche de karaoke y baile

