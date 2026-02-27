Soirée karaoké par Les Lucioles du Village Route Bégadan Civrac-en-Médoc

Soirée karaoké par Les Lucioles du Village

Route Bégadan Foyer rural Civrac-en-Médoc Gironde

Gratuit

Gratuit

Date :

2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tous à vos micros !!! Grande soirée karaoké à la salle du foyer rural sur la thématique rap-rock-pop .

Venez nous rejoindre pour cette soirée à chanter, danser et s’amuser. Ambiance assurée ! .

Organisé par l’association les Lucioles du village .

Bar et restauration sur place. .

Route Bégadan Foyer rural Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesluciolesduvillage@gmail.com

