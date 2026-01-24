Soirée karaoké BiolaVie Penne-d’Agenais
Soirée karaoké BiolaVie Penne-d’Agenais vendredi 30 janvier 2026.
Soirée karaoké
BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Venez faire entendre votre belle voix ! Nous allons chanter, rire, s’amuser, se rencontrer et bien manger !
Réservation obligatoire, places limités.
Venez faire entendre votre belle voix ! Nous allons chanter, rire, s’amuser, se rencontrer et bien manger !
Réservation obligatoire, places limités. .
BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 biolavie@ecomail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée karaoké
Come and let your beautiful voice be heard! We’ll sing, laugh, have fun, meet new people and eat well!
Reservations essential, places limited.
L’événement Soirée karaoké Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot