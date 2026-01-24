Soirée karaoké BiolaVie Penne-d’Agenais

Soirée karaoké

Soirée karaoké

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d'Agenais Lot-et-Garonne

Date : 2026-01-30

Venez faire entendre votre belle voix ! Nous allons chanter, rire, s’amuser, se rencontrer et bien manger !

Réservation obligatoire, places limités.

Tarif : 20 EUR

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d'Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 biolavie@ecomail.fr

English : Soirée karaoké

Come and let your beautiful voice be heard! We’ll sing, laugh, have fun, meet new people and eat well!

Reservations essential, places limited.

