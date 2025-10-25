Soirée karaoké Salle des fêtes Pons

Soirée karaoké Salle des fêtes Pons samedi 25 octobre 2025.

Soirée karaoké

Salle des fêtes Place de l’Europe Pons Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Soirée Karaoké à la salle des fêtes de Pons à partir de 18h

3€ l’entrée

.

Salle des fêtes Place de l’Europe Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 78 52 99 lescapadeassociation@outlook.fr

English :

Karaoke evening at the Pons village hall from 6pm

3? admission

German :

Karaoke-Abend im Festsaal von Pons ab 18 Uhr

3? Eintritt

Italiano :

Serata karaoke presso la sala del villaggio di Pons dalle ore 18.00

3? ingresso

Espanol :

Noche de karaoke en la sala de fiestas de Pons a partir de las 18.00 horas

3? entrada

L’événement Soirée karaoké Pons a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac