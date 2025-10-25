Soirée karaoké Salle des fêtes Pons
Soirée karaoké Salle des fêtes Pons samedi 25 octobre 2025.
Soirée karaoké
Salle des fêtes Place de l’Europe Pons Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Soirée Karaoké à la salle des fêtes de Pons à partir de 18h
3€ l’entrée
Salle des fêtes Place de l’Europe Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 78 52 99 lescapadeassociation@outlook.fr
English :
Karaoke evening at the Pons village hall from 6pm
3? admission
German :
Karaoke-Abend im Festsaal von Pons ab 18 Uhr
3? Eintritt
Italiano :
Serata karaoke presso la sala del villaggio di Pons dalle ore 18.00
3? ingresso
Espanol :
Noche de karaoke en la sala de fiestas de Pons a partir de las 18.00 horas
3? entrada
