Soirée karaoké Chez Biquette Pouilly-sur-Loire

Soirée karaoké

Chez Biquette 15 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

La crêperie Chez Biquette vous réserve une soirée spéciale karaoké, venez pousser la chansonnette, en famille ou entre amis et déguster un succulent repas. La terrasse de la pergola est illuminée et décorée sur le thème Noël en forêt durant tout le mois de décembre. Pensez à réserver votre table !

Rendez-vous à partir de 19h. .

Chez Biquette 15 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 59 28 contacts@chezbiquette.com

English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Bourgogne Coeur de Loire