Soirée karaoké Chez Biquette Pouilly-sur-Loire
Chez Biquette 15 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
2025-12-19
La crêperie Chez Biquette vous réserve une soirée spéciale karaoké, venez pousser la chansonnette, en famille ou entre amis et déguster un succulent repas. La terrasse de la pergola est illuminée et décorée sur le thème Noël en forêt durant tout le mois de décembre. Pensez à réserver votre table !
Rendez-vous à partir de 19h. .
Chez Biquette 15 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 59 28 contacts@chezbiquette.com
