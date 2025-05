Soirée Karaoke pour la fête de la musique à Vayrac – Vayrac, 21 juin 2025 19:00, Vayrac.

Lot

Soirée Karaoke pour la fête de la musique à Vayrac 6 Rue Drappes Vayrac Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-06-21 19:00:00

2025-06-21

La p’tite Italie et Bienvenue chez les ch’tis s’associent cette année encore pour la fête de la musique à Vayrac. Le quartier sera piétonnier et animé par un Karaoké pour une ambiance festive et conviviale

Restauration à la p’tite Italie et Buvette au Bienvenue chez les ch’tis.

Réservation conseillée

En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes de Vayrac

6 Rue Drappes

Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 41 45 53

English :

La p’tite Italie and Bienvenue chez les ch’tis are teaming up again this year for Vayrac’s Fête de la Musique. The area will be pedestrianized, with karaoke and a festive, friendly atmosphere

Catering at La p’tite Italie and refreshments at Bienvenue chez les ch’tis.

Reservations recommended

In case of bad weather, the event will take place at the Vayrac village hall

German :

La p’tite Italie und Bienvenue chez les ch’tis schließen sich auch in diesem Jahr für die Fête de la musique in Vayrac zusammen. Das Viertel wird eine Fußgängerzone sein und von einem Karaoke für eine festliche und gesellige Atmosphäre animiert

Restauration à la p’tite Italie und Buvette au Bienvenue chez les ch’tis.

Eine Reservierung wird empfohlen

Bei schlechtem Wetter Ausweichen in den Festsaal von Vayrac

Italiano :

La p’tite Italie e Bienvenue chez les ch’tis si uniscono anche quest’anno per il festival musicale di Vayrac. L’area pedonale sarà animata dal karaoke per un’atmosfera festosa e amichevole

Ristorazione presso La p’tite Italie e rinfresco presso Bienvenue chez les ch’tis.

Si consiglia la prenotazione

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella sala del villaggio di Vayrac

Espanol :

La p’tite Italie y Bienvenue chez les ch’tis se unen de nuevo este año para el festival de música de Vayrac. La zona peatonal se animará con karaokes para crear un ambiente festivo y acogedor

Catering en La p’tite Italie y refrescos en Bienvenue chez les ch’tis.

Se recomienda reservar

En caso de mal tiempo, el evento se celebrará en la sala de fiestas del pueblo de Vayrac

