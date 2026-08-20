Soirée karaoké pour petits et grands, L’Atelier, Condé-en-Normandie

Informations pratiques

Soirée karaoké pour petits et grands Vendredi 2 octobre, 18h30 L’Atelier Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Envie de pousser la chansonnette dans une ambiance conviviale et détendue ? Rejoignez l’équipe de L’Atelier pour une soirée karaoké ouverte à tous les amateurs de musique et de chant, quel que soit leur niveau et leur âge.

Seul, en duo ou en groupe, choisissez vos titres préférés parmi un large répertoire de chansons françaises et internationales et partagez un moment de bonne humeur avec les autres participants.

Entre grands classiques, tubes incontournables et découvertes musicales, chacun pourra trouver son bonheur et applaudir les prestations des autres dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.

L’Atelier 9 Rue Saint Martin 14110 CONDE EN NORMANDIE Condé-en-Normandie 14110 Condé-sur-Noireau Calvados Normandie 02 31 69 41 16 https://latelier-conde.fr/ « L’Atelier, cœur culturel de Condé en Normandie, rassemble en un même lieu la médiathèque, l’Espace Musée Charles Léandre et la ludothèque, offrant un espace convivial et ouvert à toutes et tous. Une équipe dynamique vous accueille et vous accompagne dans vos découvertes culturelles. Médiathèque : un large choix de livres, BD, films, magazines et ressources pour tous les âges. Espace Musée Charles Léandre : collections et expositions consacrées au patrimoine et aux arts. Ludothèque : un univers de jeux pour petits et grands, en famille ou entre amis. Des ordinateurs sont également à votre disposition. L’Atelier est un lieu vivant, ponctué d’animations, d’ateliers, de rencontres et d’événements culturels tout au long de l’année. » Libre et Gratuit

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