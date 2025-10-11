Soirée Karaoké Brasserie Dimezell Quessoy

Soirée Karaoké Brasserie Dimezell Quessoy samedi 11 octobre 2025.

Soirée Karaoké

Brasserie Dimezell 36 Rue du Pilon Quessoy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Préparez-vous à chauffer vos cordes vocales et à mettre l’ambiance

Que vous soyez une star en herbe , un roi/une reine de la douche ou juste là pour encourager vos amis, cette soirée promet rires, bonne humeur et convivialité. Réservez vite votre table et venez partager un moment inoubliable entre amis ! .

Brasserie Dimezell 36 Rue du Pilon Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 69 65 47 70

