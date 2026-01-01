Soirée karaoké L’Ambrasya Quimperlé
Soirée karaoké L’Ambrasya Quimperlé samedi 17 janvier 2026.
Soirée karaoké
L’Ambrasya 1 Quai Surcouf Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 21:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Animé par Chris Anim 29. .
L’Ambrasya 1 Quai Surcouf Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 49 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée karaoké
L’événement Soirée karaoké Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS