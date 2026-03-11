Soirée Karaoké Place Joseph Debonnière Ribérac
Soirée Karaoké Place Joseph Debonnière Ribérac vendredi 13 mars 2026.
Soirée Karaoké
Place Joseph Debonnière Café du Palais Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Le Café Brasserie du Palais à Ribérac vous accueille pour une nouvelle soirée karaoké… Votre rendez-vous ribéracois incontournable pour chanter entre amis !
Bar et restauration possibles sur place .
Place Joseph Debonnière Café du Palais Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 11 68 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Ribérac a été mis à jour le 2026-03-06 par Val de Dronne