SOIRÉE KARAOKÉ

17 Place du Préau Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-11-07 21:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Venez participer à une soirée karaoké au Comptoir du Jeu à Rieux-Volvestre !

Soirée organisée par Le Comptoir du Jeu. .

English :

Join us for an evening of karaoke at the Comptoir du Jeu in Rieux-Volvestre!

German :

Nehmen Sie an einem Karaoke-Abend im Comptoir du Jeu in Rieux-Volvestre teil!

Italiano :

Partecipate a una serata di karaoke al Comptoir du Jeu di Rieux-Volvestre!

Espanol :

Ven a una noche de karaoke en el Comptoir du Jeu de Rieux-Volvestre

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE