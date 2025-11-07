SOIRÉE KARAOKÉ Rieux-Volvestre
SOIRÉE KARAOKÉ Rieux-Volvestre vendredi 7 novembre 2025.
SOIRÉE KARAOKÉ
17 Place du Préau Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 21:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Venez participer à une soirée karaoké au Comptoir du Jeu à Rieux-Volvestre !
Soirée organisée par Le Comptoir du Jeu. .
17 Place du Préau Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
English :
Join us for an evening of karaoke at the Comptoir du Jeu in Rieux-Volvestre!
German :
Nehmen Sie an einem Karaoke-Abend im Comptoir du Jeu in Rieux-Volvestre teil!
Italiano :
Partecipate a una serata di karaoke al Comptoir du Jeu di Rieux-Volvestre!
Espanol :
Ven a una noche de karaoke en el Comptoir du Jeu de Rieux-Volvestre
L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE