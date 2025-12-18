Soirée karaoké

Roussennac Aveyron

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Soirée karaoké, réveille le chanteur qui est en toi ! Apéro tapas à 19 h 00 à la salle des fêtes. Renseignements 06 82 19 19 68. (Les Rouss’Actifs)

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 82 19 19 68

English :

Karaoke night: wake up your inner singer! Aperitif tapas at 7:00 pm in the village hall. Information 06 82 19 19 68 (Les Rouss’Actifs)

