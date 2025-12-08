Soirée karaoké

Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 19:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Soirée organisée par l’association de badminton. Karaoké pour tout âge, avec tout style de musique.

Buvette, pâtisseries, viennoises.

Possibilité d’acheter des plateaux de charcuteries pour 2 pers 12€. .

Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 7 80 40 77 05

English :

L’événement Soirée karaoké Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach