Soirée karaoké Rumersheim-le-Haut
Soirée karaoké Rumersheim-le-Haut dimanche 31 mai 2026.
Soirée karaoké
Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 19:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Soirée organisée par l’association de badminton. Karaoké pour tout âge, avec tout style de musique.
Buvette, pâtisseries, viennoises.
Possibilité d’acheter des plateaux de charcuteries pour 2 pers 12€. .
Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 7 80 40 77 05
English :
L’événement Soirée karaoké Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach