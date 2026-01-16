Soirée Karaoké

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Poussez la chansonnette tout en partageant un repas convivial autour de tapas, viandes au kamado et Pasta Show !

SL12 animera la soirée pour mettre le feu sur vos classiques préférés !

Réservations fortement conseillées .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com

English :

Sing along to a convivial meal of tapas, kamado meats and Pasta Show!

L’événement Soirée Karaoké Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)