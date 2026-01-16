Soirée Karaoké Saint-Affrique
Soirée Karaoké Saint-Affrique samedi 24 janvier 2026.
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2026-01-24
2026-01-24
Poussez la chansonnette tout en partageant un repas convivial autour de tapas, viandes au kamado et Pasta Show !
Karaoké tout en partageant un repas convivial autour de tapas, viandes au kamado et Pasta Show !
SL12 animera la soirée pour mettre le feu sur vos classiques préférés !
Réservations fortement conseillées .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
English :
Sing along to a convivial meal of tapas, kamado meats and Pasta Show!
