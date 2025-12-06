Soirée Karaoké

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

À vos micros pour venir chanter

Venez tester votre voix et vous amuser en famille ou entre amis. Pré-commandez dès maintenant votre planche apéro au 02 48 96 90 93 ou chez Waticar 20 Rue Nationale à Saint-Amand-Montrond .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 90 93

English :

Get on your microphones and sing along

German :

An die Mikrofone, um zum Singen zu kommen

Italiano :

Preparate i vostri microfoni per cantare

Espanol :

Pónganse los micrófonos y canten

L’événement Soirée Karaoké Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-11-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE