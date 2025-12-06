Soirée Karaoké Saint-Amand-Montrond
Soirée Karaoké
Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
À vos micros pour venir chanter
Venez tester votre voix et vous amuser en famille ou entre amis. Pré-commandez dès maintenant votre planche apéro au 02 48 96 90 93 ou chez Waticar 20 Rue Nationale à Saint-Amand-Montrond .
Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 90 93
English :
Get on your microphones and sing along
German :
An die Mikrofone, um zum Singen zu kommen
Italiano :
Preparate i vostri microfoni per cantare
Espanol :
Pónganse los micrófonos y canten
L’événement Soirée Karaoké Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-11-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE