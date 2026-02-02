Soirée Karaoké Saint-Genest-sur-Roselle

Soirée Karaoké

salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Soirée karaoké animé par 24 Kara Ok. Même si vous ne poussez pas la chansonnette venez passer un bon moment et boire un coup entre amis. Bar, petites restauration. Organisée par La Pépue. .

salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lapepue87@gmail.com

