Soirée Karaoké Auberge de St Gor Saint-Gor

Soirée Karaoké

Auberge de St Gor 30 Route de Bourriot Saint-Gor Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Auberge de Saint Gor vous donne rendez-vous pour sa soirée mensuelle où vous pourrez mettre à profit vos talents de chants !

Mais pensez également à prendre des forces avec un bon repas qui verra dans son menu entrecôte-frites et gâteau basque à la crème.

Le repas est sur réservation.

L’Auberge de Saint Gor vous donne rendez-vous pour sa soirée mensuelle où vous pourrez mettre à profit vos talents de chants !

Mais pensez également à prendre des forces avec un bon repas qui verra dans son menu entrecôte-frites et gâteau basque à la crème.

Le repas est sur réservation mais le bar est ouvert à tous. .

Auberge de St Gor 30 Route de Bourriot Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 28 07

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English : Soirée Karaoké

The Auberge de Saint Gor invites you to its monthly evening event, where you can put your singing talents to good use!

But don’t forget to fortify yourself with a delicious meal featuring entrecôte-frites and Basque cream cake.

Reservations required.

L’événement Soirée Karaoké Saint-Gor a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Landes d’Armagnac