Soirée Karaoké Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély

Soirée Karaoké

Avenue de Marennes Au Jardin d'Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime

Début : 2025-11-09 18:30:00

fin : 2025-11-09 21:30:00

2025-11-09

KARAOKÉ animé par l’excellente ASTRID BOOP ! 4 pizzas aux choix (faites maison) vous seront proposées pour l’évènement. venez nombreuses et nombreux vous exprimer en chansons sur une vraie scène

+33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com

English :

KARAOKÉ hosted by the excellent ASTRID BOOP! a choice of 4 homemade pizzas will be served for the event. Come one, come all, and express yourselves in song on a real stage!

German :

KARAOKE, moderiert von der hervorragenden ASTRID BOOP! 4 Pizzen nach Wahl (hausgemacht) werden Ihnen zu diesem Anlass angeboten. Kommen Sie zahlreich und bringen Sie Ihre Lieder auf einer echten Bühne zum Ausdruck

Italiano :

KARAOKÉ condotto dall’eccellente ASTRID BOOP! per l’evento sarà disponibile una scelta di 4 pizze fatte in casa. Venite uno, venite tutti ed esprimetevi con le canzoni su un vero palco!

Espanol :

¡KARAOKÉ presentado por el excelente ASTRID BOOP! habrá una selección de 4 pizzas caseras para el evento. Venid todos y cada uno a cantar en un escenario de verdad

