Soirée Karaoké La Chal Saint-Jean-d’Arves

Soirée Karaoké

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 17:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Venez partager une soirée karaoké festive et conviviale !

Seul, entre amis ou en famille, prenez le micro et chantez vos titres préférés dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Bonne humeur garantie !

.

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoke Night

Come and enjoy a festive and friendly karaoke evening!

Whether you come alone, with friends or family, grab the microphone and sing your favourite songs in a warm and relaxed atmosphere.

Good times guaranteed!

L’événement Soirée Karaoké Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves