Soirée Karaoké La Chal Saint-Jean-d’Arves
Soirée Karaoké La Chal Saint-Jean-d’Arves mardi 3 mars 2026.
Soirée Karaoké
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie
Début : 2026-03-03 17:30:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Venez partager une soirée karaoké festive et conviviale !
Seul, entre amis ou en famille, prenez le micro et chantez vos titres préférés dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Bonne humeur garantie !
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
English : Karaoke Night
Come and enjoy a festive and friendly karaoke evening!
Whether you come alone, with friends or family, grab the microphone and sing your favourite songs in a warm and relaxed atmosphere.
Good times guaranteed!
L’événement Soirée Karaoké Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves