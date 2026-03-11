Soirée karaoké Camping Le Lieu Saint-Jory-de-Chalais

Soirée karaoké Camping Le Lieu Saint-Jory-de-Chalais vendredi 29 mai 2026.

Soirée karaoké

Camping Le Lieu 1 Chemin de Maison Neuve Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

2026-05-29
fin : 2026-05-29

2026-05-29

Venez vous amuser et nous montrer votre talent
Pizzas maison
Pizzas maison   .

Camping Le Lieu 1 Chemin de Maison Neuve Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 28 26 01 

English : Soirée karaoké

Come have fun and show us your talent
Homemade pizzas

