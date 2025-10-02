Soirée Karaoke Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux

Soirée Karaoke Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 25 avril 2026.

Soirée Karaoke

Séquane Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Soirée Repas Karaoké au Séquane, à partir de 19h
Au menu Chili Con Carne, tarte poires chocolat 20€/pers
Sur réservation au 03 63 34 00 56   .

Séquane Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56 

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English : Soirée Karaoke

L’événement Soirée Karaoke Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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