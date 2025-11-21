Soirée karaoké ZA le Treytin Saint-Laurent-Médoc
ZA le Treytin Brasserie Naùera Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
la Brasserie Naùera organise une soirée karaoké live avec musiciens, en extérieur.
Food truck sur place.
Réservation conseillée pour le repas.
Inscription à partir de 19h30 pour le chant. .
ZA le Treytin Brasserie Naùera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13
