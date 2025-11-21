Soirée karaoké ZA le Treytin Saint-Laurent-Médoc

Soirée karaoké

ZA le Treytin Brasserie Naùera Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

la Brasserie Naùera organise une soirée karaoké live avec musiciens, en extérieur.

Food truck sur place.

Réservation conseillée pour le repas.

Inscription à partir de 19h30 pour le chant. .

