Soirée Karaoké

Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

L’Amicale Saint Lyphard organise son repas du foot 2026, le 21 février à la salle des Coulines à Saint Lyphard.

Menu

Apéro Offert

Émincé de volaille à la crème et champignons

Gratin Dauphinois

Fromage Dessert

Ce repas est ouvert à tous, n’hésitez pas à vous y inscrire par SMS. .

Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

