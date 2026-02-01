Soirée Karaoké Saint-Lyphard

L’Amicale Saint Lyphard organise son repas du foot 2026, le 21 février à la salle des Coulines à Saint Lyphard.
Menu

Apéro Offert
Émincé de volaille à la crème et champignons
Gratin Dauphinois
Fromage Dessert

Ce repas est ouvert à tous, n’hésitez pas à vous y inscrire par SMS.   .

Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 58 99 55 

