Soirée Karaoké Saint-Lyphard

L’Amicale Saint Lyphard organise son repas du foot 2026, le 21 février à la salle des Coulines à Saint Lyphard.
Menu
Apéro Offert
Émincé de volaille à la crème et champignons
Gratin Dauphinois
Fromage Dessert
Ce repas est ouvert à tous, n’hésitez pas à vous y inscrire par SMS. .
Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 58 99 55
