Soirée karaoké – V and B Saint Marcel / Vernon Saint-Marcel, 12 juin 2025 19:00, Saint-Marcel.

Eure

Soirée karaoké V and B Saint Marcel / Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel Eure

Début : 2025-06-12 19:00:00

fin : 2025-06-12

2025-06-12

Envie de passer une soirée festive et conviviale ? Rejoignez-nous pour une soirée karaoké et donnez de la voix sur vos chansons préférées ! Seul, en duo ou en groupe, venez chanter et partager un moment inoubliable. ✨

V and B Saint Marcel / Vernon 9 rue des Chaumes

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

English : Soirée karaoké

Want to spend a festive and convivial evening? Join us for an evening of karaoke and sing along to your favorite songs! Alone, as a duo or in a group, come and sing along and share an unforgettable moment. ??

German :

Haben Sie Lust, einen festlichen und geselligen Abend zu verbringen? Begleiten Sie uns zu einem Karaoke-Abend und geben Sie Ihre Stimme zu Ihren Lieblingsliedern ab! Ob allein, im Duett oder in der Gruppe, kommen Sie, singen Sie und teilen Sie einen unvergesslichen Moment…?

Italiano :

Avete voglia di una serata di festa? Unitevi a noi per una serata di karaoke e cantate con le vostre canzoni preferite! Da soli, in coppia o in gruppo, venite a cantare e a condividere un momento indimenticabile

Espanol :

¿Te apetece una noche de fiesta? Acompáñenos en una velada de karaoke y cante sus canciones favoritas Solo, a dúo o en grupo, venga a cantar y a compartir un momento inolvidable

