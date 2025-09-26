Soirée Karaoké L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes

Soirée Karaoké

L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

2025-09-26

Soirée KARAOKE!! repas unique et chansons à partager!

L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com

English :

KARAOKE evening! unique meal and songs to share!

German :

KARAOKE-Abend!!! Einzigartiges Essen und Lieder zum Teilen!

Italiano :

Serata KARAOKE! un pasto unico e canzoni da condividere!

Espanol :

¡Noche de KARAOKE! ¡Una comida única y canciones para compartir!

L’événement Soirée Karaoké Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes