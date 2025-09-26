Soirée Karaoké L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes
Soirée Karaoké L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes vendredi 26 septembre 2025.
Soirée Karaoké
L'Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26 23:00:00
2025-09-26
Soirée KARAOKE!! repas unique et chansons à partager!
L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com
English :
KARAOKE evening! unique meal and songs to share!
German :
KARAOKE-Abend!!! Einzigartiges Essen und Lieder zum Teilen!
Italiano :
Serata KARAOKE! un pasto unico e canzoni da condividere!
Espanol :
¡Noche de KARAOKE! ¡Una comida única y canciones para compartir!
L’événement Soirée Karaoké Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes