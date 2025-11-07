Soirée KARAOKE L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes

L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 23:30:00

2025-11-07

Soirée toute en chansons , prenez le micro pour chanter vos tubes préférés !

L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com

English :

An evening of song, take the microphone and sing your favorite hits!

German :

Ein Abend voller Lieder, greifen Sie zum Mikrofon und singen Sie Ihre Lieblingshits!

Italiano :

Prendete il microfono e cantate insieme alle vostre hit preferite!

Espanol :

Toma el micrófono y canta tus éxitos favoritos

L’événement Soirée KARAOKE Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes