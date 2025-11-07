Soirée KARAOKE L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes
Soirée KARAOKE L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes vendredi 7 novembre 2025.
Soirée KARAOKE
L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 23:30:00
Date(s) :
2025-11-07
Soirée toute en chansons , prenez le micro pour chanter vos tubes préférés !
.
L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com
English :
An evening of song, take the microphone and sing your favorite hits!
German :
Ein Abend voller Lieder, greifen Sie zum Mikrofon und singen Sie Ihre Lieblingshits!
Italiano :
Prendete il microfono e cantate insieme alle vostre hit preferite!
Espanol :
Toma el micrófono y canta tus éxitos favoritos
L’événement Soirée KARAOKE Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes