Soirée karaoké Saint-Pardoux-la-Rivière

Soirée karaoké Saint-Pardoux-la-Rivière samedi 9 août 2025.

Soirée karaoké

Sous la halle Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Possibilité de repas sur réservation entrée / beefsteak-frites / fromage / dessert (18€/ moins de 12 ans 10€). Buvette.

Sous la halle Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 92 10 70

English : Soirée karaoké

Meals available on reservation: starter / beefsteak and French fries / cheese / dessert (18? / under 12s 10?). Refreshment bar.

German :

Essen auf Vorbestellung möglich: Vorspeise / Beefsteak mit Pommes frites / Käse / Dessert (18?/ unter 12 Jahren 10?). Getränk.

Italiano :

Pasti disponibili su prenotazione: antipasto / bistecca di manzo e patatine fritte / formaggio / dessert (18? / sotto i 12 anni 10?). Bar per rinfreschi.

Espanol : Soirée karaoké

Comidas disponibles previa reserva: entrante / bistec con patatas fritas / queso / postre (18? / menores de 12 años 10?). Bar de refrescos.

