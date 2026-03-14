Soirée Karaoké Saint-Paul
Soirée Karaoké Saint-Paul samedi 25 avril 2026.
Soirée Karaoké
Le Bourg Saint-Paul Corrèze
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée karaoké avec Mario Moules frites Sur réservation .
Le Bourg Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 95 38
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English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Saint-Paul a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze