Soirée Karaoké

Le Bourg Saint-Paul Corrèze

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée karaoké avec Mario Moules frites Sur réservation .

Le Bourg Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 95 38

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Saint-Paul a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze