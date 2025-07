Soirée Karaoké Sainte-Mère-Église

Soirée Karaoké Sainte-Mère-Église vendredi 18 juillet 2025.

Soirée Karaoké

Brasserie artisanale Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Que vous chantiez en solo, en duo ou en groupe, chaque performance est une occasion de créer des souvenirs mémorables avec vos amis, votre famille, ou même de nouvelles rencontres.

Que vous chantiez en solo, en duo ou en groupe, chaque performance est une occasion de créer des souvenirs mémorables avec vos amis, votre famille, ou même de nouvelles rencontres. .

Brasserie artisanale Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

English : Soirée Karaoké

Whether you’re singing solo, as a duo or in a group, every performance is an opportunity to create lasting memories with friends, family or even new acquaintances.

German :

Egal, ob Sie solo, im Duett oder in einer Gruppe singen, jeder Auftritt ist eine Gelegenheit, unvergessliche Erinnerungen mit Freunden, Familie oder sogar neuen Bekanntschaften zu schaffen.

Italiano :

Che si canti da soli, in duo o in gruppo, ogni esibizione è un’opportunità per creare ricordi indelebili con amici, familiari e persino nuove conoscenze.

Espanol :

Ya sea en solitario, en dúo o en grupo, cada actuación es una oportunidad para crear recuerdos duraderos con amigos, familiares e incluso nuevos conocidos.

L’événement Soirée Karaoké Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Baie du Cotentin