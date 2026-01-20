Soirée Karaoké Saintigny
Soirée Karaoké Saintigny samedi 14 février 2026.
Soirée Karaoké
Saintigny Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Une Saint-Valentin version karaoké du rire et de la bonne humeur garantis à Saintigny !
En couple ? Déclarez votre flamme en chanson.
Célibataire ? Venez partager une soirée conviviale… et qui sait, faire une belle rencontre.
(1 verre de vin, tartiflette, dessert et café)
Ambiance garantie, voix justes ou pas
On vous attend nombreux !
Sur réservation avant le 8 février. 20 .
Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 31 66 69
English :
A karaoke Valentine’s Day: laughter and fun guaranteed in Saintigny!
