Soirée Karaoké Salles-Curan
Soirée Karaoké Salles-Curan vendredi 17 avril 2026.
Soirée Karaoké
9, Place de la Mairie Salles-Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
19h30 Au Bellevue. Soirée karaoké animé par Meli Melo Show. Restauration sur place. Infos et réservation au 05 65 60 82 81.
.
9, Place de la Mairie Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 81 contact@bellevue-levezou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
7:30pm Au Bellevue. Karaoke evening hosted by Meli Melo Show. Catering on site. Info and booking on 05 65 60 82 81.
L’événement Soirée Karaoké Salles-Curan a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)