Soirée Karaoké Schirmeck

Soirée Karaoké

Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 23:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Les premiers vendredis de chaque mois, libérez l’artiste qui sommeille en vous et venez passer une agréable soirée dans une ambiance bon enfant.

Chauffez votre voix, préparez votre playlist et venez briller sur scène ! Que vous soyez superstar ou chanteur de douche, cette soirée est faite pour vous fun, chant et musique garantis ! .

Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 11 75 05 ourychristiane.dessins@orange.fr

