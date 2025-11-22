Soirée karaoké

Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Une soirée conviviale et solidaire à Seilhac, au profit du Téléthon.

Cet événement s’annonce comme un moment fort de la vie locale, alliant plaisir, partage et générosité.

Au programme

Repas moules-frites préparé avec soin,

Karaoké animé par Les Super DJ de Toute la Machine à Danser,

Ambiance festive et chaleureuse garantie jusqu’à la fin de la soirée !

L’ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon, afin de soutenir la recherche contre les maladies génétiques rares. .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 78 88 03

English : Soirée karaoké

German : Soirée karaoké

Italiano :

Espanol : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Seilhac a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze