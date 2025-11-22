Soirée karaoké Seilhac
Soirée karaoké Seilhac samedi 22 novembre 2025.
Soirée karaoké
Seilhac Corrèze
Une soirée conviviale et solidaire à Seilhac, au profit du Téléthon.
Cet événement s’annonce comme un moment fort de la vie locale, alliant plaisir, partage et générosité.
Au programme
Repas moules-frites préparé avec soin,
Karaoké animé par Les Super DJ de Toute la Machine à Danser,
Ambiance festive et chaleureuse garantie jusqu’à la fin de la soirée !
L’ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon, afin de soutenir la recherche contre les maladies génétiques rares. .
Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 78 88 03
