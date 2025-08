Soirée karaoké SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Soirée karaoké SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 12 septembre 2025.

Soirée karaoké SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Venez vous amuser à la soirée karaoké le vendredi 12 septembre !

Oserez-vous réinterpréter, à votre manière très personnelle, les plus grands classiques de la chanson ?

Animé par Fred.

Entrée libre.

Food truck. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

English :

Come and enjoy the karaoke night on Friday, September 12!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich beim Karaoke-Abend am Freitag, den 12. September!

Italiano :

Venite a godervi la serata karaoke di venerdì 12 settembre!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de la noche de karaoke el viernes 12 de septiembre!

