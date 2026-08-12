AGENDA · Sorcy-Saint-Martin
Soirée karaoké Sorcy-Saint-Martin
samedi 3 octobre 2026 · Sorcy-Saint-Martin
Informations pratiques
Sorcy-Saint-Martin
Soirée karaoké
Sorcy-Saint-Martin Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Famille rurale de Sorcy-Saint-Martin vous invite à son karaoké, n’oubliez pas de vous inscrire.Tout public
0 .
Sorcy-Saint-Martin 55190 Meuse Grand Est +33 7 81 09 53 94
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English :
The Sorcy-Saint-Martin Rural Family invites you to %E0 their karaoke night—don’t forget to sign up.
L’événement Soirée karaoké Sorcy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-08-12 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS