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AGENDA · Sorcy-Saint-Martin

Soirée karaoké Sorcy-Saint-Martin

samedi 3 octobre 2026 · Sorcy-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
55190 Sorcy-Saint-Martin
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Sorcy-Saint-Martin

Soirée karaoké

Sorcy-Saint-Martin Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Famille rurale de Sorcy-Saint-Martin vous invite à son karaoké, n’oubliez pas de vous inscrire.Tout public
0  .

Sorcy-Saint-Martin 55190 Meuse Grand Est +33 7 81 09 53 94 

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English :

The Sorcy-Saint-Martin Rural Family invites you to %E0 their karaoke night—don’t forget to sign up.

L’événement Soirée karaoké Sorcy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-08-12 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS