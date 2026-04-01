Soirée Karaoké Sorde-l’Abbaye
Soirée Karaoké Sorde-l’Abbaye samedi 18 avril 2026.
Sorde-l’Abbaye
Soirée Karaoké
Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez terminer les vacances scolaires en beauté dans une ambiance festive et conviviale ! Que vous soyez chanteur confirmé ou simplement là pour profiter, venez partager un moment rempli de musique, de rires et de bonne humeur entre amis ou en famille.
Buvette et restauration sur place.
Venez terminer les vacances scolaires en beauté dans une ambiance festive et conviviale ! Que vous soyez chanteur confirmé ou simplement là pour profiter, venez partager un moment rempli de musique, de rires et de bonne humeur entre amis ou en famille.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.so@gmail.com
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English : Soirée Karaoké
Come and round off the school vacations in style, in a festive and friendly atmosphere! Whether you’re an experienced singer or just here to enjoy the show, come and share a moment of music, laughter and good humor with friends and family.
Refreshments and catering on site.
L’événement Soirée Karaoké Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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