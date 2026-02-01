Soirée karaoké -Spécial 80’s La Grande École Le Havre

Soirée karaoké -Spécial 80’s

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre

Début : 2026-02-12 22:00:00

2026-02-12

Cette fois-ci, place aux Années 80.

Revivez les tubes cultes qui ont marqué toute une décennie pop, rock, disco, variété…

Une soirée conviviale et festive où chacun peut prendre le micro et chanter à tue-tête.

Ambiance garantie, comme d’habitude .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

