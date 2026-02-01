Soirée karaoké -Spécial 90’s La Grande École Le Havre
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-26 21:30:00
2026-02-26
Votre soirée karaoké préférée au Pub Janine est de retour…
Avec une nouvelle thématique les Années 90 !
Revivez les tubes cultes qui ont marqué toute une génération pop, rock, dance, R’n’B…
Une soirée conviviale, festive et toujours aussi appréciée, où chacun peut prendre le micro et chanter à tue-tête.
Ambiance garantie, comme d’habitude ! .
