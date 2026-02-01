Soirée karaoké -Spécial 90’s La Grande École Le Havre

Soirée karaoké -Spécial 90’s

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 21:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Votre soirée karaoké préférée au Pub Janine est de retour…

Avec une nouvelle thématique les Années 90 !

Revivez les tubes cultes qui ont marqué toute une génération pop, rock, dance, R’n’B…

Une soirée conviviale, festive et toujours aussi appréciée, où chacun peut prendre le micro et chanter à tue-tête.

Ambiance garantie, comme d’habitude ! .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké -Spécial 90’s

L’événement Soirée karaoké -Spécial 90’s Le Havre a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie