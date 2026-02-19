Soirée karaoké -Spécial 90’s La Grande École Le Havre

Soirée karaoké -Spécial 90’s

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 22:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Votre soirée karaoké préférée au Pub Janine est de retour…

Avec une nouvelle thématique les Années 90.

Revivez les tubes cultes qui ont marqué toute une génération pop, rock, dance, R’n’B…

Une soirée conviviale, festive et toujours aussi appréciée, où chacun peut prendre le micro et chanter à tue-tête

Ambiance garantie, comme d’habitude ! .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké -Spécial 90’s

L’événement Soirée karaoké -Spécial 90’s Le Havre a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie