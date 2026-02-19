Soirée karaoké -Spécial 90’s La Grande École Le Havre
Soirée karaoké -Spécial 90’s La Grande École Le Havre jeudi 12 mars 2026.
Soirée karaoké -Spécial 90’s
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-12 22:00:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Votre soirée karaoké préférée au Pub Janine est de retour…
Avec une nouvelle thématique les Années 90.
Revivez les tubes cultes qui ont marqué toute une génération pop, rock, dance, R’n’B…
Une soirée conviviale, festive et toujours aussi appréciée, où chacun peut prendre le micro et chanter à tue-tête
Ambiance garantie, comme d’habitude ! .
