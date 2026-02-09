Soirée karaoké Spéciale Carnaval rue de l’hôtel de ville Gaillan-en-Médoc
Soirée karaoké Spéciale Carnaval rue de l’hôtel de ville Gaillan-en-Médoc vendredi 6 mars 2026.
Soirée karaoké Spéciale Carnaval
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vous voulez célébrer Carnaval dans la joie et la bonne humeur ? Rejoignez-nous pour une soirée festive et colorée.
Venez vous amuser, chanter, danser avec Sacha et David NEMETZ et OBIG MUSIC
Organisé par l’association les arts gaillanais
Possibilité de dîner sur place sur réservation. .
+33 6 33 85 45 51
L’événement Soirée karaoké Spéciale Carnaval Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Médoc-Vignoble