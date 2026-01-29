Soirée karaoké Spéciale Saint-Valentin rue de l’hôtel de ville Gaillan-en-Médoc

Soirée karaoké Spéciale Saint-Valentin

rue de l’hôtel de ville Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 25 – 25 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vous voulez célébrer la Saint Valentin dans la joie et la bonne humeur ? rejoignez-nous pour une soirée pleines de surprises et de cadeaux !

Au menu coquille de la mer, filet de limande ratatouille-riz, gâteaux mignardises, une boisson et un café,

Un ticket de tombola offert.

Venez vous amuser, chanter, danser avec Sacha et David NEMETZ et OBIG MUSIC

Organisé par l’association les arts gaillanais

Sur réservation uniquement au plus tard le 11 Février. .

rue de l’hôtel de ville Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 85 45 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké Spéciale Saint-Valentin

L’événement Soirée karaoké Spéciale Saint-Valentin Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Médoc-Vignoble