Soirée KARAOKE TARTIFLETTE ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay
Soirée KARAOKE TARTIFLETTE ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay samedi 29 novembre 2025.
Soirée KARAOKE TARTIFLETTE
ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY 1 rue des Chaumettes La Roche-Posay La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Venez Chanter et/ou découvrir des talents. Présence de M. Frédérik GERSAL, journaliste chroniqueur et historien poitevin, parrain du Téléthon Vienne 2025.
Les boissons ne sont pas comprises. Buvette ouverte à partir de 19h.
Sur réservation uniquement .
ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY 1 rue des Chaumettes La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 82 71 52 bulles.dozons86@gmail.com
English : Soirée KARAOKE TARTIFLETTE
German : Soirée KARAOKE TARTIFLETTE
Italiano :
Espanol : Soirée KARAOKE TARTIFLETTE
L’événement Soirée KARAOKE TARTIFLETTE La Roche-Posay a été mis à jour le 2025-11-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne