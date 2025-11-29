Soirée KARAOKE TARTIFLETTE ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay

Soirée KARAOKE TARTIFLETTE

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Venez Chanter et/ou découvrir des talents. Présence de M. Frédérik GERSAL, journaliste chroniqueur et historien poitevin, parrain du Téléthon Vienne 2025.

Les boissons ne sont pas comprises. Buvette ouverte à partir de 19h.

Sur réservation uniquement .

ACROPOLYA LA ROCHE-POSAY 1 rue des Chaumettes La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 82 71 52 bulles.dozons86@gmail.com

