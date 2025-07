SOIRÉE KARAOKÉ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

SOIRÉE KARAOKÉ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 8 août 2025.

SOIRÉE KARAOKÉ

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Début : 2025-08-08 18:00:00

La brasserie vous accueille pour une soirée karaoké avec DJ Dom

Une soirée originale à partager entre amis !

Bar et petite restauration (pizzas, planches, sucré…) sur place. Espace convivial et cadre naturel avec 100m2 d’espace couvert et plus de 1000m2 d’espace vert. .

English :

The brasserie welcomes you for an evening of karaoke with DJ Dom

German :

Die Brasserie empfängt Sie für einen Karaoke-Abend mit DJ Dom

Italiano :

La brasserie vi accoglie per una serata di karaoke con il DJ Dom

Espanol :

La brasserie le da la bienvenida a una noche de karaoke con DJ Dom

