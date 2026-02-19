Soirée karaoké Salle des fêtes Valiergues
Soirée karaoké Salle des fêtes Valiergues samedi 4 avril 2026.
Soirée karaoké
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues Corrèze
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Le Comité des Fêtes de Valiergues organise une soirée karaoké
Sur réservation .
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 88 48 98 jeromelachevre@orange.fr
