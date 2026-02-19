Soirée karaoké Salle des fêtes Valiergues

Soirée karaoké

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Comité des Fêtes de Valiergues organise une soirée karaoké

Sur réservation .

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 88 48 98 jeromelachevre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Valiergues a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze