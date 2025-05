Soirée karaoké – La Barmacie Vaubecourt, 13 juin 2025 20:00, Vaubecourt.

Meuse

Soirée karaoké La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2025-06-13 20:00:00

2025-06-13

Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur enthousiaste le karaoké est l’occasion parfaite de libérer votre voix !Tout public

La Barmacie 4 Route de Triaucourt

Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com

English :

Whether you’re an experienced singer or an enthusiastic amateur, karaoke is the perfect opportunity to unleash your voice!

German :

Ob Sie ein erfahrener Sänger oder ein begeisterter Amateur sind, Karaoke ist die perfekte Gelegenheit, Ihre Stimme zu befreien!

Italiano :

Che siate cantanti esperti o dilettanti entusiasti, il karaoke è l’occasione perfetta per liberare la vostra voce!

Espanol :

Tanto si eres un cantante experimentado como un aficionado entusiasta, el karaoke es la oportunidad perfecta para dar rienda suelta a tu voz

L’événement Soirée karaoké Vaubecourt a été mis à jour le 2025-05-24 par OT COEUR DE LORRAINE