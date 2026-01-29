Soirée Karaoké

D53 La Montant Raye Vaudémont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

soirée karaoké, planche jambalaya + dessert !

Sur réservation avant le 28 janvier, pas de carte bancaire.Tout public

.

D53 La Montant Raye Vaudémont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 00 70 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

karaoke night, jambalaya board + dessert!

Reservations required by January 28, no credit cards.

L’événement Soirée Karaoké Vaudémont a été mis à jour le 2026-01-27 par OT DU PAYS DU SAINTOIS