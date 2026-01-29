Soirée Karaoké Vaudémont
Soirée Karaoké Vaudémont samedi 31 janvier 2026.
Soirée Karaoké
D53 La Montant Raye Vaudémont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : 
Début : Samedi Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Début : Samedi Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
soirée karaoké, planche jambalaya + dessert !
Sur réservation avant le 28 janvier, pas de carte bancaire.Tout public
D53 La Montant Raye Vaudémont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 00 70 40
English :
karaoke night, jambalaya board + dessert!
Reservations required by January 28, no credit cards.
