Soirée karaoké Restaurant Le Rockabilly Verdille vendredi 6 mars 2026.
Restaurant Le Rockabilly Le Mas Moulin Verdille Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Restaurant Le Rockabilly Le Mas Moulin Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 05 13 49
English :
L’événement Soirée karaoké Verdille a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente